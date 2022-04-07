Bu sezon forvet konusunda sıkıntı çeken Fenerbahçe , önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için forvet harekatına başladı. Birçok isimle adı geçen Fenerbahçe'de listeye son olarak Excelsior forması giyen Thijs Dallinga dahil oldu. İşte Thijs Dallinga hakkında tüm bilinmeyenler...

Thijs Dallinga kimdir?

Thijs Dallinga (d. 3 Ağustos 2000, futbolcu) Hollanda'nın Groningen kentinde doğdu. 21 yaşındadır. Groningen'de bulunan FC Siddeburen'de başladı. VV Hoogezand ve FC Emmen kulüplerinin formasını giydi. Ardından da Hollanda'nın en önemli alt yapılarından birine sahip olan FC Groningen'e transferi gerçekleşti. Burada profesyonel oldu. sezon başında da Excelsior Rotterdam'a imza attı. Bu sezon çıktığı 34 maçta 31 gol attı ve 8 de asist yaptı. Kariyerinde toplam 112 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu 66 kez rakip fileleri sarsıp 11 de gol pası verdi. Santraforun yanı sıra sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Hollanda U19 takımının formasını 2 kez terletip 1 gol sevinci yaşadı. Mevcut güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Kontratı gelecek sezon bitiyor ve 1 yıl kulüp opsiyonu bulunuyor.