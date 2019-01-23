Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor’da

Ligde iyi bir ilk yarı geçiren ve ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücuma etkili oyuncular almak için yoğun bir mesai harcayan sarı kırmızılılar, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Thievy Bifouma ile her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

26 yaşındaki futbolcu 1,80 metre boyunda. sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon 250 bin Euro olan Thievy Guivane Bifouma Koulossa, Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig’de 13 karşılaşmada bin 108 dakika görev aldı ve 1 gol kaydedip, 3 de asist yaptı. Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 28 karşılaşmada 2 bin 31 dakika sahada kalan Bifouma, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)