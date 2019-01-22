Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor'da!

Ankaragücü'yle sözleşmesini fesheden Thievy Bifouma'nın yeni takımı Yeni Malatyaspor oldu!

22 Ocak 2019, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor'da!

Haftasonu Ankaragücü formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Thievy Bifouma daha sonra takımıyla sözleşmesini feshetmişti.

Bifouma'nın yeni takımı ise Yeni Malatyaspor oldu...


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