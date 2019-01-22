Haftasonu Ankaragücü formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Thievy Bifouma daha sonra takımıyla sözleşmesini feshetmişti.
Bifouma'nın yeni takımı ise Yeni Malatyaspor oldu...
Haftasonu Ankaragücü formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Thievy Bifouma daha sonra takımıyla sözleşmesini feshetmişti.
Bifouma'nın yeni takımı ise Yeni Malatyaspor oldu...
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