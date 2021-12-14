Fransız efsane futbolcu Thierry Henry, PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Amazon'a konuşan Henry, PSG'nin Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak için geç kaldığını belirterek, "İki yıl önce karara bağlanmalıydı. Bence iki yıl önce Mbappe ile oturup ona 'bu senin takımın olacak, bu takımı senin etrafına kuracağız, patron sen olacaksın' deselerdi anlaşabilirlerdi. Ama şimdi gerçekten kaderi onun elinde. İstediği yere imza atabilecek." sözlerini dile getirdi.

Real Madrid'in transfer listesinin başında yer alan Kylian Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



