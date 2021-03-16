Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, performansıyla büyülemeye devam ederken kendisine yönelik büyük övgü de efsane bir isimden geldi. Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın efsanesi Thierry Henry, Sky Sports'a verdiği röportajda Erling Haaland'ın performansından övgü dolu ifadelerle söz etti.

Erling Haaland'ın bitiriciliğine ilişkin büyük övgülerde bulunan Henry, "Gol dışında hiçbir şeyi umursamıyor. Diğer oyuncuların kanatlara yöneldiği yerde o merkezde kalmak istiyor. Çünkü bitiriş noktasında ölümcül olduğunu biliyor. Çok güçlü! Hareketlerini tamamlama şekli sezgisel. Kendine çok inanıyor ve bu da gerçekten hoşuma gidiyor. Bu kelime doğru olacaksa biraz küstahlığı var. İnsanlara bakarak kendi kendine 'Gol atacağım' der. Gol atmaktan başka bir şey yapmak istemiyor. Bu, onun ruh hali" ifadelerini kullandı.

Erling Haaland ve Ruud van Nistelrooy arasındaki benzerliklere yönelik yorumları da değerlendiren Henry, "Evet, ikisi de bitirici forvetler. Her zaman ceza sahası içinde olmak istiyorlar. Savunmacılara bakıp 'Beni kontrol edemezsin' diyorlar" şeklinde görüşlerini belirtti.