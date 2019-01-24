Thierry Henry: Hayal kırıklığı içindeyiz

Fransa Ligi’nde 21 hafta sonunda yalnızca 15 puan toplayan ve küme düşme hattında yer alan Monaco’da kötü gidişat devam ediyor.

Son olarak Fransa Kupası’nda Metz’e 3-1 kaybeden ve turnuvanın dışında kalan Monaco’da teknik direktör Thierry Henry, oyuncularına yüklendi.

Genç çalıştırıcı, “İçinde bulunduğumuz durum büyük bir hayal kırıklığı. Ben kendi üzerime düşen her şeyi alıyorum. Ancak oyuncularımın, durumun farkında olup, olmadıklarını bilmiyorum. Tek bildiğim kritik bir durumdayız ve toparlanmamız gerekiyor” diye konuştu.