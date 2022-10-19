Thibaut Courtois: Neyse ki en iyi kaleci ödülünü icat ettiler

Ballon d'Or sıralamasında 7. olan ve Yılın En İyi Kalecisi seçilen Real Madrid'den Thibaut Courtois, "Bu ödülü kazanmak imkansız. Bir kaleci, benim geçen sezon yaptıklarımdan ne kadar daha iyisini yapabilir. La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni sizin kurtarışlarınız sayesinde takımınız kazanıyor ama sıralamada 7. olabiliyorsunuz. Neyse ki en iyi kaleci ödülünü icat ettiler" dedi.

Tarihte bu ödülü kaleci olarak sadece, 1963'te Lev Yaşin almıştı.