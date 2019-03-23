Thibaut Courtois: 'İspanyol basını beni öldürmek istiyor'

Real Madrid'in geçtiğimiz yaz Chelsea'den transfer ettiği Thibaut Courtois, gösterdiği kötü performans nedeniyle hem medya hem de taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

İspanyol devinin yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile çıktığı ilk maçta da kaleyi Keylor Navas'a kaptıran Belçikalı eldiven, hakkındaki eleştirilere dün Rusya'yı 3-1 yendikleri EURO 2020 eleme grubu maçının ardından yanıt verdi.

Dünkü mücadelede de Denis Cheryshev'in attığı golde topu elinden kaçırarak ciddi bir hata yapan Courtois, İspanya'da yayım yapan dijital gazete El Espanol'e şunları söyledi:

"İspanyol basını beni öldürmek istese de kendimi en iyi kalecilerden biri olarak görüyorum. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Sakinim çünkü iyi çalışıyor ve iyi oynuyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler