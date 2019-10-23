Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 yenildiği maça yaptığı kurtarışlarla damga vuran Thibaut Courtois, kritik mücadele sonrası İspanyol basınına flaş açıklamalarda bulundu. Movistar Plus'a konuşan Belçikalı eldiven, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. İşte 27 yaşındaki eldivenin o sözleri:

"Galatasaray'a karşı çok önemli bir maç oynadık. Biraz nefes alabilmek ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edebilmek için ne olursa olsun kazanmak zorundaydık. Stadyumda müthiş bir atmosfer vardı ve biz de en başından itibaren buna hazırlıklıydık. Rakibimiz bazı şanslar yakaladı ama ben o anlarda iyi kurtarışlar yaptım.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elimize aldık ama öldürücü darbeyi vuramadık. Buna rağmen kazanmayı başardık. Takımdaki herkes, olması gerektiği gibi çok motiveydi. Bu şekilde pek çok maç kazanacağımızı düşünüyorum. Kendimden hiçbir zaman şüphe etmedim. Ancak hangi kulüpte olduğumun ve insanların konuşmayı çok sevdiğinin farkındayım. Şahsen yalnızca yapıcı eleştirilerle ilgileniyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler