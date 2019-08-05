Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Baba Thiam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mbaye Diagne'nin arkadaşı olduğunu belirterek, "Gençlikten bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Buraya gelmeden önce Diagne ile konuştum, çünkü o da Kasımpaşa'da futbol oynadı. Kasımpaşa ve Türk futbolu hakkında bana çok olumlu şeyler söyledi. Şu anda Galatasaray'da oynuyor, umarım Galatasaray'da da burada attığı kadar gol atacaktır." ifadelerini kullandı.

Thiam, Diagne'nin Galatasaray'daki ilk dönemide beklentileri karşılayamadığı ve ayrılma ihtimali bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Bu durumla alakalı çok fazla bilgim yok ama Diagne iyi bir oyuncu, Galatasaray da büyük bir takım. Belki büyük takıma gittikten sonra bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı, oraya adapte olmaya ihtiyacı vardı. Diagne kalırsa aynı Kasımpaşa'da yaptığı gibi Galatasaray'da iyi işler yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Çoğu zaman ayakkabısız oynuyorduk"

Senegal'de futbola zorlu şartlarda başladığının altını çizen Thiam, "Tabii ki çok kolay şartlar yoktu. Sokaklarda oynuyorduk. Çoğu zaman ayakkabısız oynuyorduk, ayakkabı bulmak zor oluyordu ama o zamanlarda oynadığım futbol beni daha güçlü hale getirdi." dedi.

Futbol hayatının Senegal'de tanıştığı bir menajer sayesinde değiştiğini anlatan golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Senegal'de oynarken birçok genç oyuncu, çocuk vardı. Futbol oynadığımız sırada bir menajer beni izlemeye geldi, daha sonra benimle iletişime geçti. Onun sayesinde Portekiz'e gittim. Futbol maceram çocukken Portekiz'e gitmemle başladı. Portekiz'den sonra İtalya'ya gittim. İtalya'da Inter Milan'da bulundum, Inter Milan'dayken Serie B'ye gittim, Serie B'de mücadele ettim. Daha sonra Juventus'la bir anlaşma yaptım. O anlaşmadan sonra çeşitli takımlarda kiralık oynadım. Bu süreçten sonra da yolum Kasımpaşa'ya düştü ve Türkiye'ye geldim."

"Öncelikli hedefim takımın başarısı"

Mame Baba Thiam, Kasımpaşa'da öncelikli hedefinin takımın başarısı olduğunu aktararak, "Hedefim herhangi bir gol hedefinden ziyade oynadığım maçlarda takıma en iyi şekilde yardımcı olabilmek ve takımın kazanması. Tabii ki gol atmayı isterim, bu beni mutlu edecektir ama öncelikli hedefim takımın başarısı." şeklinde konuştu.

Senegal Milli Takımı'nda henüz forma giymediğini anlatan Thiam, Türkiye'de göstereceği performansla milli takıma davet edilmeyi hedeflediğini belirtti.

Senegal Millli Takımı'nın beklenen başarılara ulaşacağından emin olduğunun altını çizen golcü futbolcu, "Benim inancım daha iyi iş yapacakları yönünde. Çünkü iyi ve birlikte çalışan bir takıma sahipler. Senegal Milli Takımı olarak birçok yetenekli oyuncuya da sahibiz. Bir sonraki Afrika Kupası'nda ve Dünya Kupası'nda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA