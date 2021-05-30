Polonya'nın Cracovia takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Thiago Souza, Fenerbahçe'ye önerildi. Tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkat çeken Souza'nın, düşük bonservis bedeli ve 'geleceğe yatırım' hedefiyle alınabileceği gelen haberler arasında. 6, 8 ve 10 numaraları iyi oynayan Thiago için Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü belirtildi. Sürpriz transfer gelişmesinin ardından Sarı Lacivertli ekip taraftarları, Thiago Souza kimdir, kaç yaşında? Thiago Souza nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Thiago Souza kimdir, kaç yaşında? Thiago Souza nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Thiago Rodrigues de Souza olan orta saha oyuncusu 18 Mart 1997'de Brezilya'nın Campo Grande şehrinde dünyaya geldi. Cruzeiro altyapısında yetişen Thiago, 2018'de Red Bull Bragantino'ya transfer oldu.

Red Bull Bragantino sonrası sırasıyla Costa Rica Esporte ve Operario'da forma giyen Brezilyalı, 2019'da ilk kez ülke dışına çıktı. Polonya ekibi Sandecja'nın yolunu tutan 24 yaşındaki oyuncu, burada çıktığı 21 maçta 3 gol kaydetti ve Cracovia Krakow'a transfer oldu.

2019 Ocak'ta transfer olduğu Cracovia'da toplam 41 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, rakip kalelere 2 gol bıraktı.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Thiago'nun güncel piyasa değeri 450 bin Euro.

Özellikle tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkat çeken Souza, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor.