Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva, Ligue 1'in 17. haftasında Nantes'ı yendikleri maçın ardından şok bir haberle sarsıldı.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in edindiği bilgilere göre 34 yaşındaki futbolcunun 90 dakika boyunca sahada kaldığı maç esnasında evi soyuldu.

Haberde hırsızların geniş güvenlik önlemlerine karşın Silva'nın evine çatıdan girdikleri ve 600 bin euro değerindeki mücevherlerini çaldıkları ifade edildi.

Öte yandan hırsızların Silva'ya ait olan ve içinde pasaportunun da bulunduğu çantayı da çaldıkları ve oyuncuya toplamda 1 milyon euro'ya yakın bir zarar verdikleri kaydedildi.

Geçtiğimiz ay da PSG'nin bir başka oyuncusu Eric Choupo-Moting'in Paris'teki evi, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı esnasında soyulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler