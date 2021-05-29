Thiago Silva rekor kırdı! Maçı tamamlayamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile kozlarını paylaşan Chelsea'de Thiago Silva maça devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı stoper Chelsea adına rekor kırdı. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

Eski Fransız futbolcu Claude Makelele'nin rekorunu kıran Thiago Silva karşılaşmayı tamamlayamadı. Kasığından sakatlanan futbolcu 39. dakikada yerini Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen'e devretti.

NTV Spor





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