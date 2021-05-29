MENÜ

Thiago Silva rekor kırdı! Maçı tamamlayamadı

Chelsea'nin tecrübeli savunmacısı Thiago Silva, kulübü adına rekor kırdığı Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyundan çıktı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 23:08 Son Güncelleme:
- A +
Thiago Silva rekor kırdı! Maçı tamamlayamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile kozlarını paylaşan Chelsea'de Thiago Silva maça devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı stoper Chelsea adına rekor kırdı. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

Eski Fransız futbolcu Claude Makelele'nin rekorunu kıran Thiago Silva karşılaşmayı tamamlayamadı. Kasığından sakatlanan futbolcu 39. dakikada yerini Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen'e devretti.

NTV Spor


İlgili Haberler
Werner kaçırdı, sosyal medya yıkıldı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...