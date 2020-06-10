Thiago Silva için Arsenal de devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, savunma hattındaki sıkıntılarını çözmek adına transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim PSG'nin tecrübeli oyuncusu Thiago Silva oldu.

90min'e göre Arsenal, PSG'den ayrılmaya karar veren Brezilyalı oyuncu için devreye giren beş takımdan biri konumunda.

Kontratı biten ve yaz aylarında serbest kalarak PSG'ye veda edecek olan Thiago Silva ile ilgilenen diğer takımlar ise Newcastle, Wolverhampton, West Ham ve Everton olarak aktarıldı.