Thiago Silva Chelsea ile bir yıllık sözleşme uzatmayı kabul etti

37 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında geldiğinde Chelsea kampına büyük bir deneyim kattı ve bu sezon 13 Premier Lig maçında iki gol atarak Thomas Tuchel için önemli bir takım oyuncusu olmaya devam ediyor.

Silva'nın Chelsea ile olan mevcut sözleşmesi bu sezon son bulacak, ancak önerilen yeni anlaşma, defans oyuncusunun 40 yaşına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak.

13 yıllık kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 93 kez forma giyen Silva'nın Chelsea'de kalan süresi boyunca bu turnuvada 100 maça çıkması bekleniyor.

Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak transfer edilen Brezilyalı Milli oyuncu Chelsea formasıyla 52 kez maça çıkarken 4 gol kaydetti