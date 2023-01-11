THF ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay Genel Merkezi’nde bugün imzalanan protokol ile THF çalışanları ve sporculara ilk yardım eğitimi verilmesi ve Kızılay Engelsiz, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay yapılarının Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen hentbol hakemliği eğitimlerinde kullanılması sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşma yapan THF Başkanı Uğur Kılıç, “Özellikle engelsiz Kızılay bizim için çok değerli ve oradaki vizyon çok önemli. Biz engelsiz Kızılay’da var olan Kızılay destekçilerinin, THF’nin ‘Engelsiz Hakem Projesi’nin bir paydaşı olmasını çok istiyoruz. Onları Kızılay desteğiyle hentbol ekosisteminin içerisine katmak bizim için çok önemli. Her hentbol paydaşımız, sporcumuz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ilk yardım eğitimleriyle, afet yönetim eğitimleriyle en önemli Kızılay destekçileri olacak” dedi.

Sporcuların ve federasyonların Kızılay için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Toplumun ve bireyin dirençliliği noktasında sporun ve sporcuların sağlamış olduğu imkanlar bu anlamda çok daha değerli. İlk yardım bilincinin ve dayanışma ruhunun sporcularımız aracılığıyla oluşturulması ve savunuculuk noktasında sporcuların konumlanması toplumumuz açısından çok faydalı olacaktır. İlk yardımdan afete, insani yardımdan fiziki aktivitelere kadar çok farklı ve geniş alanda yapacağımız bu iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından taraflar, iş birliği için protokol metinlerini imzaladı. İmzaların ardından THF Başkanı Uğur Kılıç, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a Hentbol Milli Takımı forması hediye etti. Kınık ise Kılıç'a plaket takdim etti.(DHA)