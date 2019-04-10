A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türk Milli Takımı'nın yer aldığı 32. Fas Turu'nda 5. etap dün koşuldu. 154 km'lik yarışı, Fransız bisikletçi Theo Menant kazanırken, Polychronis Tzortzakis ikinci, Riccardo Bobbo ise üçüncü oldu. Menant, parkuru 3 saat 29 dakika 55 saniyede tamamladı.

Öte yandan etabı 12. sırada bitiren Batuhan Özgür ile 15. sırada bitiş çizgisine ulaşan Oğuzhan Tiryaki ise Milli Takımımızdan ilk 20'ye girmeyi başardılar.

Nador - Oujda etabının ilk 10'u

1 Menant Theo 3:29:55

2 Tzortzakis Polychronis Tarteletto - Isorex ,,

3 Bobbo Riccardo ,,

4 Guzman William Inteja Imca Ridea DCT ,,

5 Tabellion Valentin ,,

6 Sabbehi Lahcen ,,

7 El Arbaoui Adil ,,

8 Van Heerden Mornay ProTouch ,,

9 Strindin Joachim ,,

10 Medrazi Mohammed 0:27

5. etap sonuçlarını ve klasman tablosunu görmek için tıklayın

Evrard farkı koruyor

Sovac bisikletçisi Laurent Evrard, etabı 27. sırada tamamlamasına karşın genel klasman liderliğini ve ikinciyle arasında bulunan 4 dakika 27 saniyelik farkı korumayı sürdürüyor. Belçikalı sporcu, aynı zamanda dağların kralı kategorisinde de lider durumda.

Genel klasmanda ilk 5 ve Türk sporcuların durumları:

1 Evrard Laurent Sovac 18:47:25

2 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling 4:27

3 Pijourlet Louis 4:46

4 Jousseaume Alan 4:48

5 Stockman Abram Tarteletto - Isorex 5:53

17 Yilmaz Yunus Emre 24:30

21 Tiryaki Oguzhan 30:14

25 Yavuz Emre 33:23

33 Özgür Batuhan 42:54

42 Cebrail Seker 48:37

47 Ay Enes 54:50

Lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Theo Menant

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman

6. etap: Guercif - Fès (181k)

32. Fas Turu'nda bugün 181 km'lik Guercif - Fès etabı koşulacak. Yarış, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.