Theo Menant, Fas Turu'nun 5. etabını en önde bitirdi

32. Fas Turu'nun 5. etabını, Fransız bisikletçi Theo Menant kazandı.

10 Nisan 2019, Çarşamba 11:45
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Theo Menant, Fas Turu'nun 5. etabını en önde bitirdi

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türk Milli Takımı'nın yer aldığı 32. Fas Turu'nda 5. etap dün koşuldu. 154 km'lik yarışı, Fransız bisikletçi Theo Menant kazanırken, Polychronis Tzortzakis ikinci, Riccardo Bobbo ise üçüncü oldu. Menant, parkuru 3 saat 29 dakika 55 saniyede tamamladı.

Öte yandan etabı 12. sırada bitiren Batuhan Özgür ile 15. sırada bitiş çizgisine ulaşan Oğuzhan Tiryaki ise Milli Takımımızdan ilk 20'ye girmeyi başardılar.

Nador - Oujda etabının ilk 10'u

1   Menant Theo                              3:29:55

2   Tzortzakis Polychronis   Tarteletto - Isorex      ,,

3   Bobbo Riccardo                           ,,

4   Guzman William         Inteja Imca Ridea DCT   ,,

5   Tabellion Valentin                        ,,

6   Sabbehi Lahcen                           ,,

7   El Arbaoui Adil                           ,,

8   Van Heerden Mornay      ProTouch            ,,

9   Strindin Joachim                        ,,

10   Medrazi Mohammed                        0:27

5. etap sonuçlarını ve klasman tablosunu görmek için tıklayın

Evrard farkı koruyor

Sovac bisikletçisi Laurent Evrard, etabı 27. sırada tamamlamasına karşın genel klasman liderliğini ve ikinciyle arasında bulunan 4 dakika 27 saniyelik farkı korumayı sürdürüyor. Belçikalı sporcu, aynı zamanda dağların kralı kategorisinde de lider durumda.

Genel klasmanda ilk 5 ve Türk sporcuların durumları:

1   Evrard Laurent      Sovac                  18:47:25

2   Bradbury Edmund      Memil - CCN Pro Cycling      4:27

3   Pijourlet Louis                           4:46

4   Jousseaume Alan                           4:48

5   Stockman Abram      Tarteletto - Isorex         5:53

17   Yilmaz Yunus Emre                        24:30

21   Tiryaki Oguzhan                           30:14

25   Yavuz Emre                              33:23

33   Özgür Batuhan                           42:54

42   Cebrail Seker                           48:37

47   Ay Enes                                 54:50

Lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Theo Menant

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman

6. etap: Guercif - Fès  (181k)

32. Fas Turu'nda bugün 181 km'lik Guercif - Fès etabı koşulacak. Yarış, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.

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