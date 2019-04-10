A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
Türk Milli Takımı'nın yer aldığı 32. Fas Turu'nda 5. etap dün koşuldu. 154 km'lik yarışı, Fransız bisikletçi Theo Menant kazanırken, Polychronis Tzortzakis ikinci, Riccardo Bobbo ise üçüncü oldu. Menant, parkuru 3 saat 29 dakika 55 saniyede tamamladı.
Öte yandan etabı 12. sırada bitiren Batuhan Özgür ile 15. sırada bitiş çizgisine ulaşan Oğuzhan Tiryaki ise Milli Takımımızdan ilk 20'ye girmeyi başardılar.
Nador - Oujda etabının ilk 10'u
1 Menant Theo 3:29:55
2 Tzortzakis Polychronis Tarteletto - Isorex ,,
3 Bobbo Riccardo ,,
4 Guzman William Inteja Imca Ridea DCT ,,
5 Tabellion Valentin ,,
6 Sabbehi Lahcen ,,
7 El Arbaoui Adil ,,
8 Van Heerden Mornay ProTouch ,,
9 Strindin Joachim ,,
10 Medrazi Mohammed 0:27
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Evrard farkı koruyor
Sovac bisikletçisi Laurent Evrard, etabı 27. sırada tamamlamasına karşın genel klasman liderliğini ve ikinciyle arasında bulunan 4 dakika 27 saniyelik farkı korumayı sürdürüyor. Belçikalı sporcu, aynı zamanda dağların kralı kategorisinde de lider durumda.
Genel klasmanda ilk 5 ve Türk sporcuların durumları:
1 Evrard Laurent Sovac 18:47:25
2 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling 4:27
3 Pijourlet Louis 4:46
4 Jousseaume Alan 4:48
5 Stockman Abram Tarteletto - Isorex 5:53
17 Yilmaz Yunus Emre 24:30
21 Tiryaki Oguzhan 30:14
25 Yavuz Emre 33:23
33 Özgür Batuhan 42:54
42 Cebrail Seker 48:37
47 Ay Enes 54:50
Lider mayoları giyecek isimler:
Puan mayosu: Theo Menant
En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume
En iyi tırmanışçı mayosu: Abram Stockman
6. etap: Guercif - Fès (181k)
32. Fas Turu'nda bugün 181 km'lik Guercif - Fès etabı koşulacak. Yarış, Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.