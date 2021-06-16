EURO 2016’da yarı final oynayan Galler takımı, uzun süredir bir arada oynuyordu. Ancak şu anki takım; tecrübesi olmayan birçok genç oyuncu, kariyerlerinin sonuna doğru gelen futbolcular ve üst düzey liglerde forma giymeyenlerden kurulu. Gareth Bale ve Aaron Ramsey, iyi oynadıkları zaman Galler’in en büyük kozları. Ancak ikisi de İsviçre maçında beklentilerin altındaydı. İsviçre karşısında şansın da yardımıyla puan aldılar. Dan James çok hızlı bir futbolcu ama bazen sonunu getiremiyor, ritmini bulamıyor.

14 maçta 11 gol attılar

Hücumda 1.96 cm boyundaki Kieffer Moore, hava toplarında çok etkili. Muhtemelen Türkiye karşısında yan toplar üzerine yoğunlaşacaklar. Ethan Ampadu savunmada ve ortada çok güçlü bir isim ama Joe Allen gibi sakatlıktan yeni çıktı. Joe Rodon tipik bir Britanyalı savunmacı ama kritik müdahalelerinin yanı sıra hata yapmaya da açık. Burak Yılmaz, bu zaaflardan yararlanabilir. Galler, gol atmakta zorlanan bir takım. Geçen yazdan beri 14 maçta sadece 11 gol atabildiler. Ryan Giggs’in yerine göreve gelen yardımcısı Rob Page, yan toplar ve kontratak üzerine bir hücum sistemi kurmuş durumda.

Ward’ın lig maçı yok!

Eski bir savunma oyuncusu Page’in lakabı o dönemde ‘Sessiz adam’dı. Güçlü bir karakterdir ve çok fazla konuşmaz. Oyuncularının saygısını ve güvenini kazanmış durumda. Sıkıntılı bölge, iki stoper Chris Mepham ve Rodon olacak. Özellikle Bournemouth’ta yedek oyuncu olan Mepham, son maçta çok hata yaptı ve İsviçre forveti Breel Embolo karşısında ezildi. Rodon zaten Tottenham’da forma şansı bulamadı. Kaleci Danny Ward, Leicester’da 2017’den beri tek bir lig maçına çıkmadı. Türkiye’nin avantajı, taraftar desteğini arkasına alması olacak. Ama ben dengeli bir maç bekliyorum ve tahminim de beraberlik üzerine.