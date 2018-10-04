The Quiet Man’in çıkış tarihi yeni fragmanla duyuruldu

Fragman, hem hikayeden anları, hem de oynanışı sergiliyor ve 1 Kasım’da tüm bölgeler için yayınlanacağını gösteriyor. Oyunun ayrıca PS4 için tema, avatarlar ve PC’de duvar kağıtları sunan sınırlı süreli sürümler alıyor. The Quiet Man’in sinematik unsurları hikayede nasıl sergilediğini görmek ilginç olacak.





Fragmanın başında karakterimiz bir grup serseri ile karşılaşıyor, ancak onlara tepkisine duymadığını işaret ederek cevap veriyor. Ardından bir kulübe giderek orda piyano çalan Lala‘yı görüyor.

Sakin bir müziğin başlamasıyla önceki sahnede görünen haydutlar ve maskeli adamlar kulübe sızıyor. Ardından The Quiet Man aksiyona başlıyor. Lala’nın kaçırılmasıyla kahramanımız onu kurtarmak için yola çıkıyor. Bu süreçte sokaklardan apartmanlara, benzin istasyonlarına kadar akla gelebilecek her yerde mücadele başlıyor.

İlk olarak E3 2018’de tanıtılan The Quiet Man’de tüm olaylar bir akşam boyunca gerçekleşiyor. Oyun yaklaşık üç saat sürüyor ve 14.99 $ fiyatla sunulacak. Oyun PS4 ve PC için gelecek ve diğer platformlar henüz açıklanmadı. (Psoyun.com)