PlayStation 4’ün en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II’nin geçtiğimiz haftalarda tekrardan ertelendiğini açıklanmıştı. Sony, The Last of Us Part II’nin resmi çıkış tarihini bugün duyurdu.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio Yöneticisi Herlman Hulst, PlayStation Blog’da yayınlanan yeni yazısında Naughty Dog’un merakla beklenen yeni oyunu The Last of Part II’nin 19 Haziran 2020’de tüm dünyada satışa çıkacağını duyurdu.

2 PlayStation özel oyunu art arda

Çıkış tarihi açıklanan tek oyun The Last of Us Part II olmadı. Sucker Punch’ın elinden çıkan Ghost of Tsushima’nın da çıkış tarihi açıklandı. Daha önce haziran ayında çıkacağı söylenen oyunun çıkış tarihi 1 ay ötelendi. Oyunun yeni çıkış tarihi 17 Temmuz 2020 olarak duyuruldu. Sony tarafından neden böyle bir erteleme yapıldığına dair bir açıklama gelmese de şirketin PS4’e özel iki oyunu peşi sıra yayınlamak istememiş olması muhtemel.

Hulst, blog yazısında şu ifadeleri kullandı: “Şahsen Naughty Dog ve Sucker Punch'taki her iki ekibe de yaptıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu şartlar altında bitiş çizgisine ulaşmanın hiç de kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Her iki ekip de üst düzey deneyim sunan oyunları sizlere ulaştırmak için çok çalıştı. Birkaç aylık bekleyişin ardından oyunlar yayınlandıktan sonra oyunlar hakkında neler düşündüğünüzü görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Tabii birkaç kez ertelenen The Last of Us Part II ile ilgili birçok görüntü, video ve içerik ortaya çıkmıştı. Sony’nin de duyurusu bunlardan hemen sonra gerçekleşmiş oldu. (Web Tekno)