The Last of Us'ta hikaye yarım kalmış, final sahnesiyle oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Ancak 14 Haziran 2013 tarihinde piyasaya sürülen oyunun devam oyunu satışa halen sunulmuş değil. Buna karşın The Last of Us Part 2 ismi resmen açıklandığı gibi, yeni oyuna ait fragman ve bazı görüntüler de internette yayınlanmış durumda.

Oyunun geliştiricisi olan Naughty Dog, yanlışlıkla yeni oyuna ait bazı bilgileri sızdırdı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü için paylaştığı video ile Naughty Dog fazlasıyla sempati toplamıştı. Keskin gözlü oyuncular tarafından arka planda fark edilen bir detay ise bu videoyu fazlasıyla önemli kıldı.

Videodaki ilgili görüntüye bakıldığında The Last of Us Part 2'ye ait silah arayüzü görünüyor. Silah yükseltme ekranı olduğu düşünülen ilgili ekranla ilgili daha fazlasını ise maalesef şu an için söylemek güç.

Oyunla ilgili bir iddia ise, The Last of Us Part 2'ın PlayStation 5 için satışa sunulacak olması. Ancak bu sadece bir iddia elbette.

The Last of Us Part 2'nin Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor; ancak tarih konusunda da bir net açıklama yok.

