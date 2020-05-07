The Last of Us 2 fragmanı büyük tepki aldı

Oyunun hikayesi sızdırılınca Naughty Dog, oyunculara spoiler içerikli paylaşımlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Çıkışına az bir süre kala sızdırılan oyun için şirket elini çabuk tutuyor.

Yayınlanan fragmanının beğeni ve disslike sayısı gizlendi. Yorumlar da kullanılamıyor durumda. 2 dakika 22 saniye uzunluğundaki fragman Naughty Dog‘un YouTube kanalı üzerinde paylaşıldı. Videonun gizlenmeden önce 23 bin like ve 70 bin disslike aldığı belirtiliyor. Oyunun hikayesinin sızdırılmasından sonra yıllardır bu oyunu bekleyen hayranlar fragmanda farklı bir şey göremeyince forumlarda nefret kustu.

Bu yılın Şubat ayında piyasaya sürülmesini beklediğimiz oyun corona virüsü pandemisi nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti. Şirketin son açıklamalarına göre oyun 19 Haziran’da piyasaya sürülecek.

İlk oyun PlayStation 3 ve PlayStation 4 üzerinde 20 milyondan fazla kopya satmayı başardı. PlayStation özel oyunlar arasında hayranlar tarafından en çok anılan oyunlardan bir tanesi olan TLU II‘nun çıkışına az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

Oyunun çok oyunculu olarak da oynanabileceğini aktaran iddialar bulunsa da henüz şirketten kesin bir açıklama gelmiş değil. Sizce oyun Part 2 ile aynı başarıyı yakalayabilir mi? (Shift Delete)