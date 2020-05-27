The Last Dance belgeseline sert tepki: Michael Jordan yalan söylüyor

Michael Jordan'ın kariyerinin anlatıldığı "The Last Dance" belgeseli kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Efsanenin Chicago Bulls ile kazandığı son şampiyonluğu konu edinen yapım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Jordan'ın takım arkadaşları Scottie Pippen ve Horace Grant, anlatılanlara tepki gösterdi. Belgeselin Jordan'ı daha iyi göstermek için kurgulandığını söyleyen ikili, yapımı yalancılıkla suçladı.

'Tabii buna belgesel denilirse'

Belgeselin anlatıcılarından biri olan Horace Grant, "Yüzde 90'ı gerçeklikten uzaktı çünkü Jordan'ın takım arkadaşlarına söylediği sözler ve aldığı cevaplar olayın dışında bırakılmış. Tabii buna belgesel denilirse" ifadelerini kullandı.

'Jordan'ın anlattığı hikayede bir çok uydurma ve yalan var'

Belgesele bir eleştiri de Jordan kuralları kitabının yazarı Sam Smith'den geldi. Takımın dağılmasından Jordan'ı sorumlu tutan Smith, "O dönemde oradaydım neler yaşandığını biliyorum. Jordan'ın anlattığı hikayede bir çok uydurma ve yalan var. Çoğu önemsiz detaylar, bazıları ise devasa boyutta" dedi.

Tepkilere cevap da gecikmedi. Yapımın yönetmeni Jason Heir, "Mıchael Jordan belgeselin tek bir anına bile karışmadı. Bunu sorma, ya da bunu çıkar dediği bir yer olmadı. Çünkü bu Michael'i iyi göstermezdi" ifadeleriyle belgeseli savundu. (TRT Spor)