Süper Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı Land Of Legends Cup’ta da heyecan sürüyor. Match PR’ın organize ettigi ve ilk iki maçı oynanan müthiş turnuva bugün üçüncülük karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Sivasspor’a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Antalyaspor bu akşam saat 21.00’de Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.

Naklen D-Smart’ta

Hem taraftarların hem de teknik ekiplerin yeni sezon öncesinde takımların performansını yakından takip edeceği, güçlü ve zayıf yönlerini göreceği Land Of Legends Cup maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go’dan ekranlara geliyor. Final karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor aynı saatte Ülker Stadyumu’nda kapışacak