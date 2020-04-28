Oyun dünyasının en popüler oyun şirketlerinden bir tanesi olan Bethesda, The Elder Scrolls VI’yı duyurduktan sonra sessizliğe gömülse de oyunla ilgili söylentilerin ve dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

Yeni Elder Scrolls oyunuyla ilgili olarak ortaya çıkan söylentiler arasında muhtemel konum ve oyun ayarları gibi bilgiler yer alıyordu. Ortaya çıkan yeni bir söylentideyse oyunun çıkış tarihi ve oyundaki bazı oynanış özelliklerinden bahsedildi.

Bir kaynak, The Elder Scrolls’un Fandom sayfasında oyunla ilgili bazı bilgiler paylaştı ve oyuncuların oyundan beklentilerinin ne olması gerektiğini söyledi. Kaynağın paylaştığı bilgiye göre Redfall olarak adlandırılacağı iddia edilen The Elder Scrolls VI, Skyrim’deki olaylardan 6 yıl sonrasında High Rock ve Hammerfall’da geçecek.

Oyundaki bölgelerin büyük bir çoğunluğu yoğun bir popülasyona sahip olacak ve Daggerfall, Bethesda’nın oluşturduğu en büyük şehir olacak. Kaynak, şehirlerin popülasyonun ne kadar yoğun olacağı konusunda Bethesda’nın, The Witcher 3: Wild Hunt ile ilgili notlar aldığını iddia etti.

Bu yoğun bölgelerin çoğu birbiriyle savaş hâlinde olacak. Bethesda, devasa savaşları oluşturmak için yeni nesil donanımlardan faydalanmayı planlıyor. Kaynağın aktardığı bilgiye göre yüzlerce Orc’un Jehanna adındaki bir şehre saldırıp yağmalayacağı bir ana görev bile olacak.

Kaynağın aktardığı bir diğer bilgi, gemiler ve gemi seyahatleriyle ilgiliydi. Oyuncular, The Elder Scrolls VI’da çok kez yolculuğa çıkacağı için kendilerine bir gemi alabilecekler ve bu gemileri özelleştirebilecekler. Sandaldan korsan gemilerine kadar geniş skalaya sahip olacak olan bu gemilere NPC’ler atanabilecek. Kaynak, oyunun çıkış tarihininse 2024’ün son çeyreği olduğunu ve oyunun ilk DLC’si Stros M’Kai ile birlikte çıkacağını ifade etti. Ayrıca DLC paketinin oyundaki gemi mekanikleriyle ilgili olduğunu da belirtti.(WebTekno)