EuroLeague'in podcast serisi The Crossover'ın yeni bölümünde Joe Arlauckas, Khimki Moskova ile hem saha içinde, hem saha dışında gerçek bir profesyonellik örneği gösteren Anthony Gill'i konuk etti.

Anthony Gill, EuroLeague'deki çaylak sezonunda Khimki Moskova'nın Play-Off yapmasına katkı sağlayıp herkesi etkilemişti. Bu sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen Gill'in hem sahada, hem de saha dışında profesyonellik anlayışı onu fazlasıyla öne çıkarıyor.

Doğumda ortaya çıkan kısmi felçten, annesinin kanserle savaşına ve başarısız bir tıbbi testten sonra ilk profesyonel kontratını kaybetmesine kadar birçok sıkıntı yaşayan Gill, Moskova bölgesindeki birçok kişiye mücadelesiyle ilham veriyor.

"İki hafta önce bir evsizin barınağına gittim ve 'Bu insanların hayatlarını etkileyeceğim' diye düşündüğüm anlardan biriydi" diyen Gill sözlerine ise, "Ama olan bu değildi. Aslında tam tersi. Benim onlar için yaptıklarımdan daha fazla onlar benim hayatımı etkiliyorlar. Evsizler, yapabilecekleri çok fazla bir şey yok ama ruhsal olarak çok güçlüler. Seni cesaretlendirmeye çalışıyorlar ve kesinlikle onlar iyi insanlar" diye devam etti.

Anthony Gill, EuroLeague'in sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde de birçok etkinlikte yer almış bir isim.

David Blatt, Nikola Vujcic, Nick Calathes, Robertas Javtokas gibi birçok ünlü ismi ağırlayan Joe Arlauckas'ın son olarak Anthony Gill'in konuk olduğu The Crossover programını iTunes, Audioboom, Spotify, Deezer, RadioPublic, Google Podcasts, TuneIn, CastBox ve birçok farklı platformdan dinleyebilirsiniz.

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