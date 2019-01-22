Joe Arlauckas'ın sunduğu EuroLeague'in The Crossover podcast serisinin yedinci bölümü yayınlandı.

Bu bölümde, 4 farklı ülkede 14 sezonluk profesyonel kariyerinde EuroLeague şampiyonluğu da yaşamış Robertas Javtokas konuk oldu.

Hem EuroLeague, hem EuroCup şampiyonluğu yaşamış nadir oyunculardan Javtokas, kariyerinin son 6 yılını oyuncu olarak geçirdiği Zalgiris Kaunas'ta basketbolu bıraktığı 2017'nin yaz aylarından beri sportif direktörlüğünü yürütmekte.

Javtokas, 22 yaşında geçirdiği bir motorsiklet kazası nedeniyle hayati tehlike yaşamış ve basketbol kariyeri sekteye uğramış bir isim.

Arlauckas'ın konuğu Javtokas, "Bir doktor hemen bana 'Basketbol kariyerin bitti, tekrar oynaman mümkün değil' dedi. Fakat etrafımda oynayamayacağımı söyleyen tek kişi olmadı. Belki de benim oynayamayacak olmaya inanmadığımı gördüler" dedi.

Arlauckas'ın keyifli sohbetinde Litvanyalı oyuncu birçok konuya değindi.

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Daha önce David Blatt, Fabien Causeur, Nick Calathes gibi önemli isimleri konuk eden Joe Arlauckas'ın bir sonraki konuğu Khimki Moskova'dan Anthony Gill olacak.

The Crossover'ı Audioboom, Spotify, iTunes, Deezer, RadioPublic, Google Podcasts ve birçok platformdan dinleme imkanınız var.