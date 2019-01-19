The Crossover podcast serisinin son konuğu Kyle Hines

EuroLeague'in Joe Arlauckas tarafından sunulan podcast serisi The Crossover'ın son konuğu CSKA Moskova'nın yıldız isimlerinden Kyle Hines oldu.

19 Ocak 2019, Cumartesi 20:37
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The Crossover podcast serisinin son konuğu Kyle Hines

EuroLeague'in, efsane isimlerinden Joe Arlauckas ile hazırladığı The Crossover serisinin 6. bölümü yayınlandı. 

Bu bölümde Arlauckas'ın konuğu; 3 EuroLeague şampiyonluğu, 2 yılın savunmacısı ödülü sahibi CSKA Moskova'dan Kyle Hines oldu. 

Hines, Arlauckas'ın konuğu olduğu programda basketbola başlangıç sürecinden itibaren birçok konuya değindi. 

Bu keyifli sohbeti Audioboom, Spotify, iTunes, Deezer, RadioPublic, Google Podcasts ve birçok platformdan dinleme şansınız bulunuyor. 

Daha önce David Blatt, Nick Calathes, Jayson Granger gibi birçok ismi konuk eden Arlauckas'ın bir sonraki konuğu ise EuroLeague'de şampiyonluk yaşamış ve şimdilerde Zalgiris Kaunas'ın sportif direktörlük görevini yürüten Robertas Javtokas olacak. 

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