Son dakika transfer haberi...Son olarak Marsilya'da forma giyen, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan Florian Thauvin Meksika'nın Tigres kulübü 5 yıllık kontrat imzaladığını açıkladı. 28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri transfermarkt sitesinde 28 milyon Euro olarak gözüküyor.

Milli oyuncu daha önce Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti. Thauvin, bu sezon Fransa Ligue 1'de 8 gol - 8 asistlik performans göstermişti.

Meksika ekibinde bir başka Fransız yıldız Andre-Pierre Gignac da görev yapıyor.



