Ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, League of Legends kadrosunun yeni sezondaki idari ekibi taraftarlara ve espor dünyasına tanıtıldı.
https://twitter.com/supmass/status/1076507712832356357
İbrahim “Doctor” Karaaslan’ın yardımcı koçluğunda yoluna devam edecek ekipte, takım koçu olarak Kim “Vical” Sun-Mook ve Serdar “Pades” Padeş göreve getirdi.
Bir süre önce oyunculuk kariyerine ara verdiğini açıklayan Berke “Thaldrin” Demir ise danışman koç olarak SuperMassive idaresinde bulunacak. (Playerbros)