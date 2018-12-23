Ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, League of Legends kadrosunun yeni sezondaki idari ekibi taraftarlara ve espor dünyasına tanıtıldı.

İbrahim “Doctor” Karaaslan’ın yardımcı koçluğunda yoluna devam edecek ekipte, takım koçu olarak Kim “Vical” Sun-Mook ve Serdar “Pades” Padeş göreve getirdi.

Bir süre önce oyunculuk kariyerine ara verdiğini açıklayan Berke “Thaldrin” Demir ise danışman koç olarak SuperMassive idaresinde bulunacak. (Playerbros)