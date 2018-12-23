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Thaldrin sürprizi: Bahçeşehir SuperMassive’in yeni sezondaki idari ekibi açıklandı

Bahçeşehir SuperMassive yeni sezon kadrosuna yönelik bilgiler paylaşmaya devam ediyor.

23 Aralık 2018, Pazar 23:03
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Thaldrin sürprizi: Bahçeşehir SuperMassive’in yeni sezondaki idari ekibi açıklandı

Ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, League of Legends kadrosunun yeni sezondaki idari ekibi taraftarlara ve espor dünyasına tanıtıldı.

İbrahim “Doctor” Karaaslan’ın yardımcı koçluğunda yoluna devam edecek ekipte, takım koçu olarak Kim “Vical” Sun-Mook ve Serdar “Pades” Padeş göreve getirdi.

Bir süre önce oyunculuk kariyerine ara verdiğini açıklayan Berke “Thaldrin” Demir ise danışman koç olarak SuperMassive idaresinde bulunacak. (Playerbros)

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