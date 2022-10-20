TGGF Başkanı İbrahim Türkiş: Güreş kurumsallaşacak

TSYD'nin Levent Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiş, "İlk yapacağımız iş güreşin kurumsallaşmasının sağlanması. Yağlı güreşi çok iyi biliyorum ama iç işleyişini adaylık sürecinde öğrenmeye başladım. Çalışan ekiplerin ciddi bir yapıyla oluşmadığını öğrendik. 'Biz ciddi bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz, bize bir liste geliyor. İlk gelen listeyle güreşin başladığı liste 3-4 kez değişiyor' dediler. İlk gün MHK'yi oluşturmaya çalışırken zorlandım. 'Bu yapının çok yürümeyeceğine inanıyoruz' dediler. Eskiden yapıldığı gibi ben başkan olarak MHK toplantılarına başkanlık yapmayacağım, bunu kurul yapacak. Ciddi bir kurum yapısı oluşturmaya başladık." diye konuştu.

Güreşte heyecanı dinamik tutan uygulamalar yapacaklarını söyleyen Türkiş, "Bu sezonu oluştururken güreşlerin takvimiyle ilgili ciddi değişiklikler yapacağız. Bir gün Karadeniz'de güreş varsa ertesi gün Ege'de güreş yapılmasına izin vermeyeceğiz. Güreşlerin yapılması için her türlü desteği vereceğiz. Kurumların belli koşulların sağlanmasını isteyeceğiz. Güreşte yeni bir heyecan sunacağız. Kırkpınar Güreşleri bittiği anda güreşte heyecan bitiyor. Heyecanı dik tutan mekanizmalar geliştireceğiz. Alışılmadık bir sistem olacak ama performansı öne çıkaran gayretimiz sizinle buluşacak. Heyecanı yayacak bir çalışmamız olacak. Seneye bir lig olacak. Bir ligin kapsamına giren güreşler olacak. Bir de ligin kapsamına girmeyen ciddi müsabakalar yapılacak. Bunları çalıştayda belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yakın bir zamanda çalıştay düzenleyeceklerini kaydeden TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, "Önümüzdeki sezon yağlı güreşte karakucakta, aba ve şalvar güreşlerinde farklı yansımalar ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde iki çalıştay hazırlayacağız. Bütün paydaşlarımızı davet edeceğiz. Sezonun planlanmasından tutun planladığımız çalışmaları tartışacağız. Projelerimiz var, bunların temel yapısını uygulayacağız. Ayrıntıları daha çok bu işin içinde özdeşleşmiş, hayatını buna adamış paydaşlarımızla değerlendireceğiz ve en doğru sonucu bulmaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon nelere göre hareket edeceğimizi duyuracağız. Bu işi yönetiyorsak en doğru şekilde yapmak zorundayız. Kurallarımızda esneklik göstermeyeceğiz. Kuralların kararını alırken herkesle görüşeceğiz. Kuralı koyduysak da sezon sonuna kadar sadık kalacağız." şeklinde konuştu.

"İlkeler ve kurallar bizi yönetecek"

Türkiş, gelenekleri günün şartlarına göre koruyacaklarını belirterek, "Günümüzün koşullarıyla geleneklerimizi koruyacağız. Yaşam şartları ve koşullar bazı şeyleri imkansız hale getiriyorsa bir geleneği koruyamazsınız. 50 yıldır yağlı güreşi dikkatle izleyen biriyim. 50 yıl önceki yağlı güreşin şartlarıyla bugünkü arasında ciddi farklar var. Bunun sebebi de yağlı güreşin endüstri haline gelmesi. Kırkpınar bizim gözümüzün nuru. Orada yapılan çalışmaları, gayreti biliyoruz. Yağ ile yapılan bir spor olduğu için mükemmel yapılmış bir takım işler bile birkaç saat sonra hijyen koşullarını koruyamamaya başlıyor. Bunları nasıl daha iyi hale getireceğimizi tartışacağız. İlkeler ve kurallar bizi yönetecek. Bunu yapmazsak geleneğimizi geleceğe taşıyamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Güreşte federasyonlar arasında bir ayrılık olmadığını söyleyen Türkiş, "Yağlı güreş ve karakucak daha önce Türkiye Güreş Federasyonu'ndaydı. Daha sonra bize devredildi. Bir ayrım söz konusu değil. Bunu bir ihtisaslaşma olarak görmek lazım. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile sürekli görüşüyoruz. Geleneksel sporlarla ilgili onların çalışma yapması kolay değil. Yağlı güreşle ilgili bana bir keresinde 'Kırkpınar'da çok zorlandım' demişti. Kuralları, ilkeleri oturmamış. Böyle olunca zorluyor insanı. Bunu kural ve kurum içerisinde ilkelere bağlayacağız." diye konuştu.

Geleneksel güreşinin yaygınlaştırılması için de çalışmaları olacağını kaydeden Türkiş, "Önümüzdeki seneden itibaren Koca Yusuf organizasyonunu daha ciddi yapmayı hedefliyoruz. Göçebe Oyunları bizim için bir milattı. Oyunlardaki başarıyı Koca Yusuf Güreşi'ne yansıtmak istiyoruz. Türkiye'de her boydan ilk 8'i oraya götürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiş, yurtdışından da geleneksel güreşe ciddi talepler olduğunu belirtti.

Göçebe Oyunları'nda geleneksel güreşte çok ciddi mücadeleler verildiğini söyleyen Türkiş, "Göçebe Oyunları'nın ana düzenleyicisi Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu. Çok ciddi bir yapıyı tüm ulusumuza ve dünya spor camiasına sunmuş oldular. Geleneksel güreşlerle ilgili olarak biz de üzerimize düşeni yaptık. Orada da çok başarılı olduk. Çok ciddi mücadeleler vardı." şeklinde konuştu.

Türkiş, yurtdışından da geleneksel güreşe ciddi talepler olduğunu belirtti.