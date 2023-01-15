İki gün üzerinden oynanan eleme müsabakalarına Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National BGK., Antalya Gençler Golf Spor Kulübü ve Ankara Golf Kulübü’nden 27’si erkek toplam 57 sporcu katıldı. İki gün oynanan sıralama turnuvası sonrası, oyuncunun müsabakalardaki en düşük skoru değerlendirildi.

TGF Türkiye Golf Turu, bu yıl hem kadınlarda hem de erkeklerde, A ve B olmak üzere iki farklı kategoride organize edilecek. Katılımcı sayısı her kategoride en fazla 9 erkek ve 9 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2023 Türkiye Golf Turu A kategorisi toplam 6 ayak, B kategorisi ise 4 ayak olarak oynanacak ve tüm kategorilerde her bir ayak 3 raunddan oluşacak. Bu şekilde A kategorisi oyuncuları toplam 18 raund, B kategorisi oyuncuları ise toplam 12 raund oynayacak.

DHA