TGF Cumhuriyet Kupası başladı

Turnuvada Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Marmara Golf Kulübü ve Olympos Golf Kulübü’nden 18 yaş altı kategorisinde toplamda 65 sporcu yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılını kutlayan sporcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler anıldı.

Oynanan U18 kategorisi müsabakasının sonunda erkekler A kategorisinde, Ataşehir Golf Kulübü’nden Cumali Yalçın 76 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Tunç Aslan 77 net skorla ikinci, Can Gürdenli 78 net skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Aylin Evyap 71 net skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Su Çiğdem 71 net skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Elif Gençoğuz 71 net skorla üçüncü oldu.

rkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Eren Delituna 38 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Alaz Erdoğan 38 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Ali Kenan Yener 35 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde İstanbul Golf Kulübü sporcularından Hira Orhon 44 stableford skorla birinci, Selen Sedar 39 stableford skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü’nden Erin Neva Yeniçelik 39 stableford skorla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Müsabaka sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren oyunculara kupalarını Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç verdi.

Toplamda iki gün sürecek turnuvanın ikinci gününde yetişkinler kategorilerinde yarışacaklar ile minikler (akademi saha) kategorilerindeki oyuncular sahaya çıkacak.

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan TGF Cumhuriyet Kupası’nın üzerine adını yazdıracak. (İHA)