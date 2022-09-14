Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sonucu milliler, 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonu olan Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EROĞLU: BU TAKIM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NA KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK

Milli takımla gurur duyduğunu ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Haklı bir gururu yaşıyoruz. Zor bir iş başardık. Kısa bir sürede başardık. Biz Avrupa Şampiyonası'nda söylüyorduk, 'Türk güreş tarihinde izler bırakacağız' diye. Rıza gibi, Burhan gibi ve adını sayamadığım birçok şampiyona güvenerek söylüyorduk. Bu çocukların hepsi aynı anda dünya şampiyonu olsa ben şaşırmam. Buraya gelirken, 4-5 tane dünya şampiyonu olsak diye kendi kendime düşünüyordum. Sporda birileri hata yapıyor, birileri onu değerlendiriyor. Her şeye rağmen çok güzel bir sondu. Aldığımız dünya şampiyonluklarını, madalyaları ülkemize, güreş camiasına, devletimize, milletimize armağan ediyoruz. Türk güreşi bundan önce olduğu bundan sonra da bu yolculuğuna devam edecek. Bundan önce bütün tarihi rekorları kırmış bir branşız. Biz sadece kendi kendimize yarışıyoruz. Rekorlarımızı egale ediyoruz. Bu çok anlamlaydı, bu rüya takımı tekrar yakalamak. Bizim güreştiğimiz dönemlerde sporcu olarak dünya şampiyonu olan takımın içindeydim. Bugün de dünya şampiyonu olan takımın başkanı olarak buradayım. Rıza ile takım arkadaşıydık. Gerçekten gurur duydum. İzlerken gurur duyacağını Türk güreşine yakışan mücadele olacak demiştik. Bunu da Dünya Şampiyonası'nda gördünüz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bazıları Ruslar yok, bunlar yok dedi. Sırf başarımızı gölgelemek için bunu konuşuyordular. Bunun tesadüf olmadığını bütün dünyaya ve Türkiye'ye gösterdik. Biz hiçbir şeyin mucize olmadığını inananlardanız. Bizim olmazsa olmazımızın çalışmak. Rıza Kayaalp, 5 kere dünya şampiyonu olmuşsa bu tesadüf değil, çalışmanın eseridir. Onunla ve tüm takımla gurur duyuyorum. İyi ki onların başkanıyım. Ne kadar övünsek az. Her şeyiyle onların yanında olacağım. Ben onların ağabeyleriyim, sadece federasyon başkanı değilim. Takım olduk, ruh oldu. Bu takım 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar böyle devam edecek" diye konuştu.

KAYAALP: BİZE VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞINI VERMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

130 kiloda altın madalya alarak 5'inci kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp ise "Bize verilen emeğin karşılığını vermek en büyük hedefimiz. Her zaman dediğim gibi devletimiz bize bir imkan sunuyor, bu imkanı değerlendirip çalışıyoruz ki bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşını söyletebilmek için. Allah'a şükürler olsun bunun bilinciyle, her zaman hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2 ŞAMPİYONLUK, 3 BRONZ MADALYA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ELDE EDİLMESİ ZOR BİR BAŞARI"

Şampiyonaya altın madalya hedefiyle geldiğini belirten şampiyon güreşçi, "Birkaç olumsuzluklar yaşadım kampta, sakatlıklar yaşadım ama ben her zaman şunu söylüyorum; sakat da olsam çalışırım, hazırlanırım. Yeter ki bana çok zararı olmasın. Dediğimi yaptım, Allah'a şükürler olsun çıkıp aslanlar gibi maçlarımızı kazandık ve hem ben şampiyon oldum hem de 5 madalya ülkemize kazanırdık. 2 şampiyonluk, 3 bronz madalya Dünya Şampiyonası'nda elde edilmesi zor bir başarı. 2009'dan sonra da takım halinde tekrar şampiyon olduk. Allah tekrardan nasip etti bize. 13 yıl sonra, tekrardan takım halinde şampiyonluk kazandık, bu da bizim için gurur verici oldu" dedi.

AKBUDAK: TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM

82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak da açıklamasında, "Güzel ilklere adım atıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da 17 madalyayla rekor kırdık. 17'nci madalyayı ben almıştım, burada da ilk altın madalyayı aldım. Bunun gururunu yaşıyorum. Devletimi, milletimi seven bir Türk ferdi olarak sonuna kadar burada Türk'ün gücünü göstermek için elimden geleni yaptım ve sonunda Allah'a şükürler olsun hayalimize bir adım yaklaştık. Daha da devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

BELGRAD (Sırbistan), (DHA)