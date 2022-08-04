Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde devam eden kampa katılan Başkan Eroğlu, hem hazırlıkları takip etti, hem de mindere çıkarak milli sporcularla antrenman yaptı. İlk hedeflerinin önümüzdeki hafta Konya’da başlayacak olan İslami Dayanışma Oyunları’ndan en iyi derece ve madalyalarla ayrılmak olduğunu kaydeden Başkan Şeref Eroğlu, “Konya’da A Milli takımız mücadele edecek. Önce grekoromen stilde mindere çıkacağız. Burada genç kardeşlerimizi izleyeceğiz. Ellerinden geleni yapacaklarına ve bizleri gururlandıracaklarına eminim” dedi.

Eroğlu şöyle devam etti:

“İslami Dayanışma Oyunları’nın ardından asıl hedefimiz 10-16 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na konsantre olacağız. Şu an antrenmanlar çok verimli gidiyor. Eylül ayında büyük Türk milletimizi sevindirmek, yeni şampiyonları, yeni şampiyonlukları güreş tarihimize eklemek istiyoruz. İslami Dayanışma Oyunları’nın ardından ayın 20’sinde yeniden burada toplanacağız ve Dünya Şampiyonası için son kampımıza başlayacağız.”

“SPORCULUK YILLARIMI ÖZLEDİM”

Kampta milli sporcu Rıza Kayaalp ile yaptığı kısa antrenmanda başarılı sporcunun kendisine künde atmasını espriyle değerlendiren Başkan Eroğlu, “Rıza Kayaalp bana kündeyi çekemedi, verdiğim için çekti. Sporculuk yıllarımı özledim. Ben zaten bunu başkan olmadan da ‘kamplarda yatacağım’ demiştim. Gerçekten ayrı bir duygu, ayrı bir hava. Bu olmadan olmaz. 20 yıla yakın dünya minderlerinde bir sporcu geçmişim var, hayatımı terleyerek kazandım. Şu anda yönetici olduk, hala terliyoruz. Bundan asla şikâyetçi değilim” diye konuştu.

“İYİNİN İYİSİNİ SEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Grekoromen kadroda birbirine yakın ve daha önce rüştünü ispat etmiş büyük şampiyonların olduğunun altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mayo herkesin olabilir, kesinlikle hak edenin olacak. Biz burada iyi olanı değil, iyinin iyisini seçmeye çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası’nda yarışacak olan o 10 kişi çok önemli. Grekoromen takımı orada büyük başarılara imza atabilir. Buna gönülden inanıyorum çünkü ne yaptıklarını görüyorum. Aldıkları 3 Avrupa şampiyonluğuyla bunu ispat ettiler. Dünya Şampiyonası’nda da yine aynısı olabilir. Sporcularımızın özverisi, gayreti, isteği, arzusu bunu gösteriyor. Son kampta takımımız açıklayacağız.”

RIZA KAYAALP ROL MODEL!

Takım kaptanı Rıza Kayaalp’in hem yaşantısı, hem de enerjisiyle gençlere rol model olduğunu ifade eden Eroğlu, “Rıza gurur duyduğumuz bir sporcu. Dünya Şampiyonası’nda takım adına altın madalyalar için söz verdi, Kaptan söylüyorsa boşa söylemiyordur” dedi. Başkan Şeref Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz çıtayı yükseltmek istiyoruz. Şu takımdan 4-5 Dünya Şampiyonu çıksa buna şaşırmam. Sporda sonlar değil sonuçlar var. Birbirine çok yakın güçte sporcular olduğu için küçük nüanslar belirliyor Dünya şampiyonlarını. İnşallah o gün gününde olan, isteyen, şansın da bizden yana olduğu bir takım oluruz. Kaptanın söylemiş olduğu madalyalar hayal değil. Biz 2021’de alamadığımız Dünya şampiyonluğunu bu sene kesinlikle almak istiyoruz. Geçen yıl hem olimpiyat oyunlarında hem de Dünya Şampiyonasında milletimizi güreş alanında çok mutlu edemedik. Olimpiyatta bronzumuz, Dünya Şampiyonası’nda ise bir gümüş ve bir bronzumuz vardı. İnşallah burada altınlar, gümüşler, bronzlar olacak. Şu çalışmayla bu da gerçekleşecek. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz.”

DHA