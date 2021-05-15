Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ile kampa gelen Başkan Aydın, güreşçilerle bayramlaştı. Teknik heyet ve güreşçilerle sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektiren Musa Aydın, Kağan Usta ile birlikte güreşçilere baklava ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, göreve geldikleri günden bu yana olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar elde ettiklerini vurgulayarak "Madalya rekorları kırdık, İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya ezberlettik. Önemli olan bu başarıların kalıcı olması. O yüzden göreve geldiğimiz ilk günden itibaren altyapı seferberliği ilan ettik. YİBO’lar ve güreş liseleri başta olmak üzere altyapı kaynakları ürettik. Buralardan yetişen yetenekli güreşçiler milli takım kamplarında deneyimli hocalarımız nezaretinde uluslararası şampiyonalar için titiz bir şekilde hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıdan Koca Yusuf, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi yeni güreşçiler yetiştireceklerini belirten Musa Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Son 19 yılda ülkemiz çok modernleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki hükümetimiz batıya ne yaptıysa doğuya da aynısını yaptı. Bunları bizzat gördüm. Biz bu ülkede doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle bir bütünüz ve kardeşiz. Ülkemiz son 19 yılda 100 yıllık gelişme elde etti. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak 81 ilin tamamında altyapı çalışmalarını başlattık. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun önderliğinde Güneydoğu Anadolu projesi başlattık. Bu tarihi projeyle Türkiye’nin dört bir yanında daha çok sporcu yetiştireceğiz. Türk güreşinin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı’mıza ve Gençlik ve Spor Bakanı’mıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler de federasyon olarak sorumluluğumuzun bilincinde, yeni şampiyonların çıkması, ata sporumuz güreşi her zaman zirveye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Gazze’de ateş altındaki tüm Müslümanların yanlarında olduklarını da ifade eden Musa Aydın, "Çocuk, genç, yaşlı demeden alçakça insanları katleden terör ülkesi İsrail’i ve bu vahşete rağmen hala susan, hatta katil İsrail’in yanında durarak bu zulme ortak olan tüm ülkeleri bir kez daha lanetliyor ve kınıyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA