Beşiktaş , VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla ortaya çıkan gerçekler sonrasında durumu farklı bir boyuta taşıdı, Başkan Ahmet Nur Çebi Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçları için TFF'den flaş talepte bulundu. İşte detaylar...









Josef’ten kötü haber

Kasımpaşa maçı için orta sahada sıkıntı yaşayan Beşiktaş’a bir üzücü haber de Josef’ten geldi. Ghezzal ve Kerem Atakan’ın sakatlıkları, nedeniyle orta alanda sıkıntı yaşayan Şenol Güneş, şimdi de Josef’in sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Güneş’in adamın, Necip ile birlikte ortada Dele Alli’ye görev verebileceği vurgulandı. Josef’in kasığında ağrı bulunduğu, bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği dile getirildi.

Kartal kampa girdi

Beşiktaş zorlu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçın ardından sona erdi ve Kara Kartal kampa girdi.

Önemli eksikler var

Siyah-Beyazlı ekipte mücadele öncesinde ise önemli eksikler bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal ve kart cezalısı Valentin Rosier'in yanı sıra Francisco Montero ve Kerem Atakan Kesgin mücadele kadrosunda yer almadı.









Kader adamı Weghorst

Bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede takımın bir numaralı gol umudu olarak sahaya çıkacak olan Weghorst’tan beklenti büyük... Bu sezon 15 lig maçında 7 gol ve 4 asistle oynayan 30 yaşındaki santrfordan Kasımpaşa karşısında zaferi getiren isim olması bekleniyor. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında etkili görüntü sergileyen Weghorst, bugün maçın kader adamı olacak.

Maçın başından itibaren Kasımpaşa karşısında baskılı bir futbol oynamayı tercih edecek olan siyah-beyazlılar, özellikle 75. dakika sonrasında rakibin gardının düşmesini de koz olarak kullanmak istiyor. Bu sezon yediği 27 golün 10’unu bu bölümde kalesine gören lacivert-beyazlılar önünde bulunacak erken golün Beşiktaş’ı farka ulaştırabileceği hesaplanıyor.

VAR talebi

Skorer'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunan siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynanan 17 haftalık süreçte, belirledikleri 10 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Kartal, sadece kendilerinin ve Galatasaray’ın değil, bariz hata yaşanan diğer kulüplerle ilgili VAR kayıtlarının da yayınlanmasını talep etti.

Sivasspor karşılaşmasında hakemin kural hatası yapmadığını, VAR’ın da protokollere uygun olarak işleyiş yaptığına vurgu yapan Beşiktaş Yönetimi, bunun neden yayınlandığını anlayamadıklarını dile getirdi.

TFF'ye flaş talep!

Bunun sonrasında karşı bir hamlede bulunan siyah-beyazlılar, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray’ın Sivasspor ile yaşadığı mücadelenin tekrarını talep etti. Beşiktaş’ın haksız bir kazanç elde ettiği yolundaki algıyı boşa çıkarmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, “Oysa biz Gaziantep’te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Gelin, 25. dakikadan itibaren Gaziantep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi (N’Koudou kırmızı görerek) olsun. Biz takımıza güveniyoruz” vurgusu yaptı.

Başkan Çebi, ancak Galatasaray’ın da 50. dakikadan itibaren Sivasspor ile maça çıkmasını istedi. Sivasspor’un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün geçerli sayılmasını ve o dakikadan itibaren yeniden oynanması şartını koşan siyah-beyazlıların başkanı, Beşiktaş olarak büyük bir meydan okumaya imza atmış oldu.











