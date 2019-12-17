TFF’nin gece yarısı operasyonuyla kulüpler için belirlediği harcama limitinin yüzde 30’dan yüzde 40 çıkartmasının yankıları artarak devam ediyor. İlk olarak Kulüpler Birliği’nden gelen, “Anadolu kulüplerini korumak için alındı” açıklamasına Trabzonspor’dan sert tepki gelmişti. Şimdi de Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor da tartışmaya dahil oldu.

‘Haksız rekabet’

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Türkiye’de futbol ciddi sıkıntılar içerisinde. Özellikle finansal olarak ciddi sıkıntılar var. Biz zaten Malatyaspor olarak finansa dikkat eden bir kulübüz. Finansa dikkat etmezsen de haksız rekabet oluyor. Ben artışı doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler istemiş olabilir ama federasyonun diğer kulüpleri koruması lazım. Artışın bizim işimize yaraması dışında kulübün borçlanmaması lazım. Bu haksız rekabetin önüne geçmek için lisanslama talimatının uygulandığı şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.

‘Karar yeniden değişmeli’

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ise, “Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur. Kulüpler Birliği’nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor” sözleriyle kararın ortak alınmadığını ifade etti.

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Takım Harcama Limiti’ni yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarmasına kulüplerden tepki gelirken, Demirören Haber Ajansı, düzenlemeyi taraftarlara sordu. Görüş bildiren isimlerin çoğunluğu limit artırımı kararına tepki gösterdi. Başta Trabzonspor ve Galatasaray taraftarların olumsuz görüş bildirirken, bir Fenerbahçe taraftarı, “Fenerbahçe büyük bir kulüp, Avrupa’da söz sahibi bir kulüp. Bu yüzden borçlarını ödeyebilmesi için, bu şekilde limitin artırılması bence çok iyi bir şey. Fenerbahçeli olarak bu kararı destekliyorum” açıklamasını yaptı. Bursaspor taraftarı ise limitin yüzde 30’da kalmasını ve alt yapıya kaynak ayrılmasını istedi.

BÜYÜKLER DE KARŞI

Takım Harcama Limiti’nin yüzde 30’dan 40’a çıkarılmasına ilk tepkiyi Trabzonspor göstermiş ve Tahkim’e itirazını yapmıştı. Galatasaray da kararı desteklemediğini başkan Mustafa Cengiz’in yaptığı sert açıklamayla duyurdu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise hesap yöntemi konusunda görüştüklerini ancak yüzde 40’a çıkarılması gibi bir taleplerinin olmadığını kaydetmişti.

TFF NE DEMİŞTİ?

Futbol Federasyonu’nun limit artırım gerekçesi olarak yaptığı açıklamada, “29 Haziran'da yürürlüğe giren talimatta, değişen koşullar nedeniyle yeni bir değerlendirme zaruri olmuştur. Yayıncı kuruluşla 2 Ağustos'ta yapılan ek sözleşmenin %13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlanının düşmesi göz önüne alınarak, Kulüpler Birliği'nin de talebi ile bu kararlar alınmıştır" denilmişti.