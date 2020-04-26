Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig kulüplerinin, koronavirüs salgını nedeniyle duran maçlara 12-13-14 Haziran’da başlamayı planladıklarını açıklamasının ardından izlenecek yol haritasının detayları belli olmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda “sporcu sağlığı” her şeyin önünde tutulacak. Futbol Federasyonu da bu kapsamda uzun süredir üzerinde çalıştığı, her ayrıntının düşünüldüğü, uzmanların hazırladığı “sağlıklı lig planını” devreye sokacak.

SON SÖZ BİLİM KURULU’NUN

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bazı yöneticiler, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile görüşecek. TFF, hazırladığı yol haritası ışığında planlarını, önlemlerini ve çalışmalarını anlatacak. Maçların başlayacağı tarihin yanı sıra karşılaşmaların nerede ve hangi tedbirler alınarak oynanacağı, Bilim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra netleşecek.

ÖZEL HASTANE İLE DEV PROTOKOL

Futbol Federasyonu, ülkemizde hizmet veren büyük bir özel sağlık kuruluşuyla kısa süre içinde işbirliği protokolü imzalayacak. Alınacak tüm tedbirlerin uygulaması, bu özel sağlık kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

İŞTE DETAYLI ÖNLEM PAKETİ

TFF, kendi bünyesinde yer alan, 12’si profesör toplam 16 uzmandan oluşan Sağlık Kurulu ile başlattığı özel çalışmanın detaylarını kısa sürede açıklayacak. Kapsamlı planlamada takımlar ve futbolcular için hazırlanan tedbir ile kriterlerin detaylarından bazıları şunlar:

- Oyuncuların evdeki tedbirleri.

- Antrenman esnasındaki tedbirler.

- Maç öncesi, maç günü, maç oynanırken ve maç bitimi alınacak tedbirler.

- Statlardaki organizasyon.

- Medya çalışanlarının uyacağı kurallar.

- Takımların tesislerinde alınacak tedbirler.

- Deplasmanda konaklanacak otellerle ilgili tedbirler (otel çalışanlarının uyması gereken kurallara kadar).

- Bir futbolcuda maçlar oynanırken pozitif vaka çıkarsa ne yapılacağı, hangi uygulamaların devreye gireceğine dair hayata geçecek prosedürler.

- Futbolcuların, teknik heyetlerin, kulüp personelinin test edilmesiyle ilgili tüm detaylar.

- Yedek kulübesindeki oturma düzeni, burada kaç kişinin olacağı, soyunma odasındaki hijyen tedbirleri.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ

TFF ve kulüplerin tüm planlaması ligin normal formatıyla oynanması üzerine. Play-Off düşüncesi yok. Tek şehirde oynama fikrine kulüpler sıcak bakmasa da şartlar böyle bir ihtimali gerektirirse durum gözden geçirilecek. Her koşulda maçlar seyircisiz oynanacak.

YABANCILAR DÖNÜP KARANTİNAYA GİRECEK

Haziran ortası ligi başlatma planı çerçevesinde kulüplerden, ülkelerine giden yabancı futbolcularını bir an önce Türkiye’ye çağırmaları istendi. Yurtdışından gelen yabancı futbolcular, kesinlikle 14 gün karantina süreci geçirecek.

SEYAHAT TALİMATI VAR

Deplasmana gidecek her takım, seyahatini kendilerine tahsis edilecek özel uçak veya araçlarla izole şekilde yapacak. TFF Sağlık Kurulu, tüm takımlara, oturma düzeninden binecekleri otobüse kadar seyahat kriterlerini içeren talimat verecek. Takımlar bunun ışığında kurallara uyarak bulundukları şehirden deplasmana gidip dönecek.

UEFA’DAN MEDİKAL TEDBİR

UEFA’nın, takımlar için çok sayıda tedbiri içeren medikal protokoller üzerinde çalıştığı, gelecek hafta tamamlanması beklenen bu kriterlerin federasyonlara bildirileceği öğrenildi.

MAÇLAR HAFTA İÇİ OYNANABİLİR

Süper Lig’de 8 hafta, Türkiye Kupası’nda ise 3 maç kaldı. Bu doğrultuda 10 maç gününe (kupadaki 2 yarıfinal rövanşı aynı gün oynanacak) ihtiyaç var. Aksama olmazsa haziran ve temmuzda hafta sonu oynanacak maçlarla lig tamamlanabilecek. Ancak ihtiyaç halinde hafta içinde de birkaç maç oynatılabilir.

NAKİT AKIŞI HIZLANACAK

Amatör branşları olan kulüplerin desteklenmesi için, vergi ve stopaj iadelerinin yanı sıra zararın en aza indirilmesi yönündeki kanun çalışması önceki aylarda yapılmıştı. Maliye Bakanlığı ile olan prosedür ve yol haritası çalışması hızlandırıldı. Bu sayede kulüplere nakit akışı sağlanacak.