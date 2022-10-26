İzmir’in profesyonel futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi özel davetli olarak ziyaret etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda başkan Büyükekşi, İZVAK Başkanı Ali Erten’den başlayarak kulüp başkan ve temsilcilerine tek tek söz verdi, isteklerini öğrenip, organizasyonları, hedefleri ve yapılanmaları hakkında da bilgiler aldı.