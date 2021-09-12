Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nı teslim edeceği isimler üzerinde yoğun bir çaba harcıyor. Federasyon yönetimi, bu önemli görev için iki aşamalı bir plan belirlemiş durumda. İlk aşamada, Dünya Kupası elemelerindeki son 4 maç için kalburüstü bir teknik adamla anlaşmayı planlayan TFF yönetimi, 2022 sonrası için asıl hamleyi yapmayı amaçlıyor.

Türkiye’yi tanıyan ve herkes tarafından kabul görecek bir isimle yola çıkmayı planlayan futbol federasyonu, maliyeti çok yüksek olmayan ve Türkiye şartlarını bilen hocaları gözüne kestirmiş durumda.

Hırvatistan tecrübesi

Bu isimlerden en önemlisi ise Hırvat teknik adam Slaven Biliç… Aralık ayında Çin’deki kariyerini noktalamayı planlayan Biliç’in, ülkesiyle milli takımda önemli işler başarmış olması da bu kararda önemli bir etken. Avrupa futbolunu yakından tanıyan ve özellikle rakipleri analiz konusunda sorun yaşamayacağı düşünülen Biliç’in, genç ve dinamik bir ekiple göreve getirilmesi kuvvetli ihtimaller arasında.