Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon yeni bir uygulamaya gidileceğini resmi internet sayfasından yaptığı bir duruyu ile açıkladı. Federasyon artık centilmenliği ödüllendirecek.

Ayda bir 5 kategoride centilmenlik ödülü verecek olan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun üyeleri belirlendi.

Ayın en centilmen takımı, teknik direktörü, futbolcusu, hakemi, taraftarı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından tespit edilecek ve her ay kamuoyu ile paylaşılacak.

FAİR PLAY VE SOSYAL SORUMLULUK KURULU

1. Prof. Dr. Tamer Yılmaz (Başkan)

2. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen

3. Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu

4. Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

5. Attila Gökçe

6. Ömer Üründül

7. Ali Erten

8. Banu Yelkovan

9. Berrin Altınöz