Türk futbolunda yabancı hakem konusu Süper Lig 'de geçtiğimiz 14. haftaya kadar birçok kulübün dile getirdiği bir konu haline gelmişti. Ligin 14. haftasına kadar yapılan hakem hatalarının ardından kulüp yöneticileri maç sonlarındaki basın açıklamalarında çokça yabancı hakemin getirilmesi yönünde demeç vermişti.

Özellikle VAR hakemlerinin pozisyonları doğru değerlendirmediklerini düşünen yöneticiler, en büyük problemin VAR'da olduğunu belirtmişti.

Bilindiği üzere Merkez Hakem Kurulu'nun elindeki hakem eksikliği nedeniyle VAR olarak genelde belirli birkaç isim atanıyordu.

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TFF GÜNDEMİNE ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem kadrosundaki eksiklikler ve artan hataların ardından yabancı hakem konusunu gündemine ciddi şekilde almıştı. Bu doğrultuda bir süredir çalışmalar yapan MHK ve TFF yetkilileri çalışmaları tamamladıktan sonra kulüpleri topladı.

İspanyol Hakemlerin Kondisyon Testleri

Önceki gün gerçekleşen toplantıda uzun bir sunum yapılırken, son durum masaya yatırıldı. Avrupa’nın önemli liglerinden ret yanıtı alan TFF’ye sadece Almanya Futbol Federasyonu sıcak yaklaştı. Ancak onların da önerisi Almanya’daki VAR odasından bağlanarak maçların yönetilmesiydi.





Almanlar’ın önerisi kabul görmedi

Bu da TFF Yönetimi’ne uygun bir seçenek değil. Çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından kulüplere fikirleri soruldu. Başkanların ağırlıklı olarak fikri, yabancı hakem konusunun çözüm olmayacağı yönündeydi. TFF’nin şimdilik bu konuyu askıya aldığı belirtildi.



