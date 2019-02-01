Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı anlatmak için UEFA’yı ziyaret etti.

Kulüplerin mali sorumlulukları konusunda devrim niteliğinde bir yapılandırma hazırlığında olan TFF, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detaylarını en ince ayrıntılarına kadar UEFA’ya sundu. Başkan Yıldırım Demirören konuşmasında, “Kulüplerimizin finansal sıkıntılarını biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyla ilgili çalışıyorduk. Bankalar Birliği’nin kulüplerimizin borçlarını yapılandırmasına paralel olarak biz de yeni finansal fair-play sistemini hayata geçirerek kulüplerimize sürdürülebilir bir sağlıklı yapı kazanmalarını sağlayacağız. Bırakın bundan sonra kulüplerimizi gerekiyorsa biz cezalandıralım. Çok sıkı denetleme ile umarım buna bile gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Çok memnun kaldılar

Kurul üyelerinin sorularını samimiyetle cevaplandıran Demirören projenin başarılı olması için gerekenin yapılacağını detaylarıyla anlattı. Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir ilki yapıp, kendilerini bilgilendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin önemine dikkat çekildi. TFF heyetinde Demirören’in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.