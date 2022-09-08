Mehmet Büyükekşi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Rezerv Lig başlamıştı. Süper Lig kulüplerinin altyapılarındaki oyuncuların daha yarışmacı bir ortamda yer alması ve A takımda şans bulamayan yabancılar dahil futbolcuların kendilerini hazır tutması için kurulan rezerv lig, 30 Haziran 2022'de faaliyete geçti ancak Kulüpler Birliği'nin talebiyle 1 Eylül'de kaldırıldı.

Rezerv Lig'in kaldırılması sonrasında TFF de U19 statüsünde değişime gitti. Federasyondan yapılan açıklamada, "U19 Ligi'nde kulüpler, bu sezon istisna olmak şartıyla (Rezerv Lig kaldırıldığı için) 01.01.2000 ile 31.12.2003 arasında doğmuş 6 futbolcuyu kontenjan olarak yazabilir. Bu futbolculardan en fazla 3 tanesi aynı anda sahada yer alabilir" ifadeleri kullanıldı.