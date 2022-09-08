TFF'den, U19 Ligi kararı!
1 hafta evvel Rezerv Lig'in kaldırılması sonrasında TFF'den, U19 Ligi için yeni kriter geldi. Federasyondan yapılan açıklamada, "U19 Ligi'nde kulüpler, bu sezon istisna olmak şartıyla (Rezerv Lig kaldırıldığı için) 01.01.2000 ile 31.12.2003 arasında doğmuş 6 futbolcuyu kontenjan olarak yazabilir" denildi.
Mehmet Büyükekşi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Rezerv Lig başlamıştı. Süper Lig kulüplerinin altyapılarındaki oyuncuların daha yarışmacı bir ortamda yer alması ve A takımda şans bulamayan yabancılar dahil futbolcuların kendilerini hazır tutması için kurulan rezerv lig, 30 Haziran 2022'de faaliyete geçti ancak Kulüpler Birliği'nin talebiyle 1 Eylül'de kaldırıldı.
Rezerv Lig'in kaldırılması sonrasında TFF de U19 statüsünde değişime gitti. Federasyondan yapılan açıklamada, "U19 Ligi'nde kulüpler, bu sezon istisna olmak şartıyla (Rezerv Lig kaldırıldığı için) 01.01.2000 ile 31.12.2003 arasında doğmuş 6 futbolcuyu kontenjan olarak yazabilir. Bu futbolculardan en fazla 3 tanesi aynı anda sahada yer alabilir" ifadeleri kullanıldı.