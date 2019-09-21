TFF Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy’un Roma’nın ünlü Vladimiro restoranında ev sahipliği yaptığı yemeğe, Görme Engelli Milli Takım Teknik Direktörü John Ball ile Milli Takım Koordinatörü Eren Yıldırım, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türk Hava Yolları Roma Müdürü Hakan Yılmaz, Corriere dello Sport Gazetesi Direktörü Ivan Zazzaroni, İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı, Türk basın mensupları ile Milli Takımı Japonya’dan desteklemeye gelen Japon misafirler katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Erdem, millilerin, Belçika ile oynadığı müsabakayı izlemeye gelen büyükelçiler Esenli ve Göktaş’a teşekkür ederek, "Maçta bizi yalnız bırakmadılar. Japon misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Türk bayraklarıyla bizi desteklemeleri bizi ayrıca gururlandı. Çok güzel bir mücadele oldu. Kıran kırana geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnşallah Romanya’yı da yeneceğiz ve yarı finale ulaşacağız. Sonrasında da finale inşallah." ifadelerini kullandı.

-Büyükelçilerden takdir ve tebrik

Büyükelçi Esenli de önceki gün Medipol Başakşehir’in Roma’ya farklı yenilgisinin ardından Görme Engelli Milli Takımının bugün aldığı Belçika galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, "Sporcuları sizlerin şahsında tebrik ediyoruz. Oyuncularımızın verdiği mücadele takdire değer. Oyuncuların verdiği mücadele herkese örnek olmalı." dedi.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da "İlk kez böyle bir maç izledim. Normal müsabakalara göre daha fazla heyecanlandım. Hisleriyle mücadele ettiklerini gördüm. Çok etkilendim. İnşallah final maçında görüşürüz." diye konuştu.

"Hedefimiz Tokyo bileti almak"

Görme Engelli Milli Takım Teknik Direktörü John Ball da davet için teşekkür ederek, Romanya maçında daha keyifli bir maç izletmek istediklerini söyledi.

Ball, 12 aylık zor hazırlık döneminden geçerek Roma’ya geldiklerini anlatarak, "4 oyuncumuz sebepsiz yere takımdan uzaklaştılar. Zor oluşturduğumuz bir takım bu. Ama iyi bir şey var buraya getirmediğimiz 4-5 genç oyuncu Türkiye’nin geleceği olacak oyuncular. Hedefimiz Tokyo bileti almak." dedi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da engelli sporunun toplumun bütünleşmesi, engellilerin üretime katılması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de 10 milyon engelli, ciddi sayıda da görme engellinin olduğunu belirten Sayyıdan, "Kolay değil hiç görmeyen birinin topu koordine etmesi, koşması ve gören kaleciye gol atması ciddi meziyetler gerektiriyor. Milli Takımımızın bu emeği, çaresizliğin içinde çare olabileceğinin göstergesi. Bu yolda emek gösteren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yemekte, Erdem ve Gürsoy, Büyükelçi Esenli ve Büyükelçi Göktaş’a arkalarında isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Hasan Sayyıdan da büyükelçilere Türk kahvesi seti verdi.

AA