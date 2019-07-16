TFF’den profesyonel futbol yöneticiliği eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Sportif Direktörlük Eğitimi olarak pilot uygulaması gerçekleştirilen eğitimin içeriğini ve organizasyonel yapısını geliştirerek yeni bir eğitim programı oluşturdu. "Profesyonel Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı" ismiyle verilecek eğitimin hedefi, futbol dünyasına donanımlı profesyoneller kazandırmak.

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitimin katılım kriterleri ve başvuru takvimi önümüzdeki günlerde tff.org üzerinden duyurulacak.