TFF’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele ettiği süreçte millilerin herkese moral verdiği belirtilerek, "Okçuluk ve kadın boksta altın alarak tarih yazdığımız, 5 kadın sporcumuzun madalya kazandığı ve ilkleri başardığı, üçü ilk defa olmak üzere 6 branşta madalya gururu yaşadığımız oyunlar; yıllardır yapılan yatırımların karşılığının alınmasının yanı sıra sporumuz adına önümüzdeki dönemler için de büyük umut verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin spor altyapısı ve tesisleşme yatırımları, sağladığı kaynaklar ve destekleriyle Türk sporunun çok daha iyi yerlere geleceğine gönülden inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Millilerin Türk spor tarihine geçtiğinin hatırlatıldığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Tokyo’da altın madalya kazanan Mete Gazoz (Okçuluk) ve Busenaz Sürmeneli (Boks), gümüş madalya alan Eray Şamdan (Karate) ve Buse Naz Çakıroğlu (Boks), bronz madalyanın sahibi olan Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş (Karate) ile oyunlarda bizlere büyük heyecan yaşatıp ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza minnettarız. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nı yerinde izleyen ve Tokyo’da milli sporcularımızın daima yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm heyetine teşekkür ederiz. Bu vesileyle bir kez daha; spora ve sporcuya önem veren, sporcularımıza desteklerini her zaman en güçlü şekilde hissettiren, bu başarılarda büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız."