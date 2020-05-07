TFF’den Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF’den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz’e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.