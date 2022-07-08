Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, kulüplere devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A Takım Listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar’ın ’ Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’ ve ’TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu’ bölümünde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; Süper Lig kulüplerinin A Takım listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecek.

Dönem bitince....

Transfer dönemi bitiminde ise A Takım listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler, federasyona 500 bin TL altyapı fon bedeli ödeyecek. Alınan bir diğer önemli karar ise alt liglerle alakalı. TFF, Süper Lig’de olduğu gibi alt liglerde de deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu.